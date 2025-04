Reaktionen zum Tod von Papst Franziskus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weltweit trauern Millionen Menschen um Papst Franziskus. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche starb nach Angaben des Vatikans am Ostermontag im Alter von 88 Jahren. Die Reaktionen im Überblick:

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: »Mit Franziskus verliert die Welt ein leuchtendes Zeichen der Hoffnung, einen glaubwürdigen Anwalt der Menschlichkeit und einen überzeugenden Christen.«

Friedrich Merz (CDU): »Der Tod von Papst Franziskus erfüllt mich mit großer Trauer. Franziskus wird in Erinnerung bleiben für seinen unermüdlichen Einsatz für die Schwächsten der Gesellschaft, für Gerechtigkeit und Versöhnung.«

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, würdigte Franziskus als »großen Papst«: »In tiefer Trauer verbeugen wir uns vor einem Papst, dem es ein Anliegen war, unter den Menschen zu sein und an die Ränder der Gesellschaft zu gehen.«

Der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): »Seinen klaren Blick auf die Herausforderungen, die uns umtreiben, habe ich sehr geschätzt.«

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni: »Wir lassen einen großen Mann und einen großen Seelsorger zurück. Ich hatte das Privileg, seine Freundschaft, seinen Rat und seine Lehren zu genießen, die auch in Zeiten der Prüfung und des Leidens nie versagten.«



Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez: »Ich bedauere das Ableben von Papst Franziskus. Sein Engagement für Frieden, soziale Gerechtigkeit und für die Schwächsten hinterlässt ein tiefgreifendes Vermächtnis. Ruhe in Frieden.«

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: »Mit seiner Bescheidenheit und seiner aufrichtigen Liebe für die weniger Glücklichen inspirierte er Millionen, weit über die Grenzen der katholischen Kirche hinaus«, schrieb von der Leyen. »Meine Gedanken sind bei allen, die diesen tiefen Verlust spüren.«

EU-Ratspräsident Antonio Costa sagte, die großen globalen Herausforderungen unserer Zeit hätten Papst Franziskus ebenso am Herzen gelegen wie die alltäglichen Probleme aller Menschen. »Mögen seine Ideen uns weiterhin in eine hoffnungsvolle Zukunft führen.«

EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas sprach »allen Katholiken auf der Welt« ihr Beileid aus. »Als wir uns kürzlich in Rom trafen, dankte ich Papst Franziskus für seine starke Führung beim Schutz der Schwächsten und der Verteidigung der Menschenwürde.«

Irlands Staatspräsident Michael D. Higgins: »Zu den drängenden Fragen unserer Zeit – wie dem weltweiten Hunger und der Armut, dem Klimawandel und der Gerechtigkeit, dem Schicksal von Migranten und indigenen Völkern, den Entrechteten sowie der grundlegenden Notwendigkeit globalen Friedens und diplomatischer Lösungen – erhob Papst Franziskus konsequent seine Stimme. Sie war ein stetiger Appell an eine gemeinsame Menschlichkeit.«

Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda schrieb: »Die Welt hat einen unerschütterlichen Botschafter des Friedens und der Gerechtigkeit verloren, einen Verteidiger aller Menschen, der weder kulturelle noch soziale noch politische Unterschiede und Spaltungen ignorierte und sich um alle und jeden auf der Welt sorgte.«

Australiens Premierminister Anthony Albanese: »Papst Franziskus lebte seinen Glauben und seine Berufung in Wort und Tat. In seinem bescheidenen Leben und bei seinen wöchentlichen Audienzen demonstrierte er sein Engagement für Frieden, Gleichheit und Inklusion. (...) Während wir seinen Tod betrauern, feiern wir das Geschenk seines Lebens und seine Präsenz unter uns (...).«

Neuseelands Ministerpräsident Christopher Luxon: »Er war ein demütiger Mann, zu dessen Vermächtnis sein unerschütterliches Engagement für die Schwachen, für soziale Gerechtigkeit und den interreligiösen Dialog gehören. Meine Gedanken sind bei den Katholiken und all jenen in Neuseeland und weltweit, die um ihn trauern.«

Die höchsten Vertreter der katholischen Kirche im Heiligen Land haben nach dem Tod von Papst Franziskus ihre Trauer bekundet. Das lateinische Patriarchat in Jerusalem schrieb in einem Post auf der Plattform X, der Patriarch Pierbattista Pizzaballa sowie alle Bischöfe, Geistlichen und Gläubigen des Heiligen Landes drückten ihr tiefstes Beileid aus. »Möge der Herr ihn in sein Reich und seine Herrlichkeit aufnehmen.« Pizzaballa ist der höchste katholische Würdenträger in der Region.