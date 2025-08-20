Netanjahu will Stadt Gaza schneller einnehmen lassen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat nach Angaben seines Büros angeordnet, die Stadt Gaza schneller einzunehmen als bislang geplant. Der »Zeitplan für die Eroberung der letzten Terrorhochburgen und die Niederlage der Hamas« solle verkürzt werden, teilte sein Büro mit, ohne Details zu nennen. Netanjahus Anordnung sei erfolgt, bevor Israels Verteidigungsminister Israel Katz den Einsatzplan der Armee zur Einnahme Gazas gebilligt habe.

Katz' Büro hatte am Morgen mitgeteilt, dass der Minister die Einberufung von rund 60.000 weiteren Reservisten für die Einnahme der Stadt Gaza genehmigt habe. Außerdem solle der Reservedienst von rund 20.000 weiteren Soldaten verlängert werden, hieß es.

Armeesprecher Effie Defrin teilte am Abend mit, israelische Streitkräfte hätten bereits Außenbezirke der Stadt Gaza besetzt.

Das israelische Sicherheitskabinett hatte Anfang August einem Plan zur Einnahme Gazas zugestimmt. Bislang ist unklar, wann die Bodenoffensive beginnen sollte. Medien berichteten davon, dass die Bewohner von der Stadt Gaza-Stadt bis Anfang Oktober in Flüchtlingslager im Zentrum des abgeriegelten Gazastreifens evakuiert werden sollten.