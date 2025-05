Militär: 26 Tote nach indischen Angriffen auf Pakistan

Laut pakistanischen Angaben gab es bei den indischen Angriffen in der Nacht 26 Tote.

Bei indischen Angriffen auf pakistanische Ziele sind nach Angaben des pakistanischen Militärs 26 Menschen getötet worden. 46 weitere wurden demnach verletzt, wie das Militär mitteilte.

Indien griff in der Nacht mehrere Ziele in Pakistan und im pakistanisch kontrollierten Teil der Unruheregion Kaschmir an. Pakistans Militär spricht von Raketenangriffen. Pakistanische Geheimdienstkreise meldeten daraufhin den Abschuss von fünf indischen Kampfflugzeugen.

Mit dem indischen Angriff eskalieren die jüngsten Spannungen zwischen den beiden Atommächten erheblich. Ausgelöst wurden sie durch einen Terroranschlag am 22. April in dem indischen kontrollierten Teil der Unruheregion Kaschmir. 26 Menschen starben dabei. Die Regierung in Neu-Delhi wirft Pakistan eine Beteiligung vor, Islamabad weist den Vorwurf zurück.