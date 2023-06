Aktuell Inland

Merz steht zu CDU-Generalsekretär Czaja: »Sehr gute Arbeit«

In der Debatte um die hohen Umfragewerte der AfD wird auch über die Rolle des CDU-Generalsekretärs spekuliert. Davon will Parteikollege Merz nichts wissen - und übt Kritik an der Bundesregierung.