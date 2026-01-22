Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Aktuell Ausland

Merz begrüßt Trump-Ankündigung zu Zöllen

Mit Spannung wurde die Rede von Bundeskanzler Merz in Davos erwartet. Obwohl US-Präsident Trump die Drohung mit neuen Zöllen zurückgenommen hat, macht Merz dazu eine klare Ansage.

Weltwirtschaftsforum in Davos
Merz begrüßt die jüngste Ankündigung des US-Präsidenten im Grönland-Konflikt. Foto: Markus Schreiber/DPA
Bundeskanzler Friedrich Merz hat das Einlenken von US-Präsident Donald Trump im Grönland-Konflikt begrüßt. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos sprach er von »Schritten in die richtige Richtung«.

Obwohl Trump am Vorabend seine angekündigten Sonderzölle für Deutschland und andere Unterstützer Dänemarks in der Grönland-Frage zurückgenommen hatte, betonte Merz: »Neue Zölle würden die Fundamente der transatlantischen Beziehungen untergraben. Wenn sie umgesetzt würden, wäre Europas Antwort geschlossen, ruhig, angemessen und stark.«

Merz betonte, Deutschland teile die Auffassung, dass die europäischen Nato-Partner mehr für die Sicherheit im Hohen Norden tun müssten. »Deutschland macht dies bereits.«

