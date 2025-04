Koalitionsverhandlungen gehen weiter - Prien optimistisch

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD gehen weiter: Am Vormittag kamen Spitzenverhandler der drei Parteien in der SPD-Zentrale in Berlin, dem Willy-Brandt-Haus, an. Nach getrennten Vorbesprechungen sollten die gemeinsamen Verhandlungen dem Vernehmen nach den Tag über in wechselnden Runden und Konstellationen weitergehen.

CDU-Bundesvize Karin Prien sagte vor der Fortsetzung der Gespräche, man komme Schritt für Schritt und gut voran. »Es ist mühsam im Detail, aber insgesamt gibt es den gemeinsamen Willen, jetzt wirklich in allen Politikbereichen zu guten Ergebnissen zu kommen.« Und sie äußerte sich auch optimistisch zum weiteren Zeitplan: »Ich denke, das werden wir Richtung Ende der Woche auch weitgehend zum Abschluss bringen können«, sagte Prien. Als entscheidender Knackpunkt galten zuletzt nach wie vor die Finanzen.

Nach den drastischen Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump sagte Prien, angesichts des Handelskriegs, den man jetzt erlebe, sei für die Union die Frage der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ganz vorne und von großer Bedeutung. In diesem Sinne führe man die Gespräche.