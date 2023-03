Bitte aktivieren Sie Javascript

So will die Ampel-Koalition die Lkw-Maut erhöhen, um mehr finanziellen Spielraum für Investitionen in die Bahn zu haben. Das Geld daraus solle zu 80 Prozent in den Ausbau der Schiene fließen, sagte Grünen-Chefin Ricarda Lang.

Auch ein beschleunigter Ausbau auch von Autobahnstrecken wurde vereinbart. FDP-Chef Christian Lindner sagte, 140 Autobahnprojekte sollten künftig im überragenden öffentlichen Interesse liegen.