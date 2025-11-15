Klimagipfel in Brasilien: Tausende gehen auf die Straße

Es sind nicht die einzigen Proteste rund um den Weltklimagipfel.

Zur Halbzeit der zweiwöchigen UN-Klimakonferenz in Brasilien haben Tausende Menschen für mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderhitzung und den Schutz indigener Gemeinschaften demonstriert. Der »Marsch fürs Klima« zog am Vormittag (Ortszeit) mit lauten Gesängen und Parolen durchs Zentrum der Millionenstadt Belém.

Auch in Deutschland waren am Freitag in Dutzenden Städten Tausende Demonstranten auf die Straße gegangen. Die Bewegung Fridays for Future forderte von der deutschen Regierung mehr Entschlossenheit auf dem UN-Treffen für den Klimaschutz und Schritte zur Abkehr von Öl, Gas und Kohle.

»Größte Bedrohung unserer Zeit«

Die Präsidentin der UN-Generalversammlung, Annalena Baerbock, stufte bei einem Kurzbesuch in Belém die Klimakrise als »größte Bedrohung unserer Zeit« ein – trotz der vielen Kriege und Konflikte in aller Welt. Die Grünen-Politikerin sagte der Deutschen Presse-Agentur: »Rund 3,6 Milliarden Menschen – fast die Hälfte der Weltbevölkerung – sind heute durch die Folgen des Klimawandels stark gefährdet.« Konkret seien dies Dürren, Überschwemmungen, extreme Hitze und wachsende Ernährungsunsicherheit. Dies alles verstärke den »Teufelskreis aus Hunger, Armut, Vertreibung, Instabilität und Konflikten«.

Ein »Gipfel des Volkes« Hunderter Organisationen

Der große Protestzug in Belém wurde angeführt von Indigenen, die in Brasilien ihre angestammten Gebiete - unter anderem im Regenwald - gegen Agrarkonzerne, Holzfäller und illegale Goldschürfern verteidigen müssen.

Anders als bei den vorangegangenen Klimakonferenzen in autoritären Staaten wie Aserbaidschan oder Ägypten gibt es in diesem Jahr in Belém auch im Stadtgebiet sichtbare Proteste. So tagt parallel zur UN-Klimakonferenz auf dem Gelände der Universität der »Gipfel des Volkes« (»People's Summit«) mit Hunderten Organisationen, Bewegungen und Netzwerken aus Brasilien und dem Ausland.

Erst am Freitag hatten Dutzende Indigene und andere Klimaaktivisten morgens stundenlang den Haupteingang der Konferenz blockiert. Und am Dienstagabend stürmten Indigene und andere Aktivisten sogar die Eingangshalle der eigentlich stark gesicherten Zeltstadt. Sie brachen gewaltsam Türen auf und lieferten sich ein Gerangel mit Sicherheitskräften.

Streit über Fahrplan zur Abkehr von Öl, Gas und Kohle

Auf der COP30 beraten noch bis Ende nächster Woche rund 200 Staaten darüber, wie die Erderwärmung schneller eingedämmt werden kann. Im Fokus steht unter anderem ein Fahrplan zur Abkehr von Öl, Gas und Kohle – dagegen wehren sich unter anderem Golfstaaten, die mit Öl und Gas weiterhin Milliarden verdienen.

Daneben geht es um Forderungen der Entwicklungsstaaten nach mehr Hilfsgeldern, um sich besser an die fatalen Folgen der Klimakrise anpassen zu können. Die Industriestaaten pochen aber darauf, dass nicht mehr Geld auf den Tisch kommt, als vergangenes Jahr zugesagt wurde. In Baku hatte die UN-Konferenz als Kernziel beschlossen, dass die Industriestaaten bis 2035 jährlich mindestens 300 Milliarden US-Dollar an Klimafinanzierung bereitstellen.

»Klima ist es egal, ob man wissenschaftliche Fakten leugnet«

Ex-Außenministerin Baerbock, die noch in Baku für Deutschland verhandelt hatte, sagte, es habe schon einfachere geopolitische Zeiten für den Klimaschutz gegeben. »Aber zur internationalen Zusammenarbeit gibt es keine Alternative. Denn dem Klima ist es egal, ob man wissenschaftliche Fakten leugnet, und CO2 macht nicht an Grenzen halt.«

Allen voran US-Präsident Donald Trump bezeichnet die menschengemachte Erderwärmung als »Schwindel« und ist bereits am ersten Tag seiner Amtszeit aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen.

Zu Beginn der Weltklimakonferenz hatte Brasiliens Präsident

Luiz Inácio Lula da Silva den Leugnern der Erderwärmung eine Kampfansage gemacht. Auf dieser »Konferenz der Wahrheit« gehe es auch darum, sich der Desinformation zur Klimakrise entgegenzustellen, sagte der linke Politiker.

Am Mittwoch hatten rund ein Dutzend Staaten, darunter Deutschland, eine Erklärung dazu verabschiedet. Sie ruft Regierungen, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Geldgeber auf, sich Desinformation, Leugnung und gezielten Angriffen auf Umweltjournalisten, Klimaschützer und Forscher entgegenzustellen. Sonst bestehe die Gefahr, dass der dringend notwendige Klimaschutz untergraben und die gesellschaftliche Stabilität bedroht werde.