Kirche bei Angriff getroffen - Papst fordert Gaza-Waffenruhe

Papst Leo XIV. hat nach neuen Angriffen im Gazastreifen, bei denen auch eine katholische Kirche getroffen wurde, einen sofortigen Waffenstillstand verlangt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche bestätigte in einem vom Vatikan veröffentlichten Beileidstelegramm, dass es dabei auch Todesopfer gab. Nach Angaben des lateinischen Patriarchats in Jerusalem kamen zwei Menschen ums Leben. Nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa wurden elf Menschen verletzt.

Das neue Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken hatte in den vergangenen Wochen schon mehrfach einen Waffenstillstand gefordert. In dem Telegramm mahnte er zu »Dialog, Versöhnung und dauerhaftem Frieden«. Zugleich beklagte er den Verlust von Menschenleben. Das lateinische Patriarchat in Jerusalem hatte zuvor bestätigt, dass die katholische Kirche der Heiligen Familie im Zentrum der Stadt Gaza bei einem Angriff getroffen wurde. Dabei wurde auch der Pfarrer der Gemeinde verletzt.

Israels Außenministerium teilte mit, die Umstände des Vorfalls seien noch unklar. »Israel äußert tiefes Bedauern über die Schäden an der Kirche der Heiligen Familie in der Stadt Gaza und über jegliche zivile Opfer«, hieß es in einer Mitteilung. »Israel greift niemals Kirchen oder religiöse Stätten an.« Im Gazastreifen leben rund 1.000 Christen, bei insgesamt mehr als zwei Millionen Einwohnern. Papst Leo XIV. wurde in seiner Sommerresidenz Castel Gandolfo über den Vorfall informiert, wo er derzeit Urlaub macht.