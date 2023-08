Aktuell Inland

Kinderärzte-Präsident: Notfall-Gebühr bei unnötigen Fällen

Wer bei »Pickeln am Po« den Notdienst in Anspruch nimmt, belaste die ohnehin schon knappen Ressourcen, sagt Kinderärzte-Präsident Fischbach. In solchen Fällen hält er eine Eigenbeteiligung für sinnvoll.