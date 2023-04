Kämpfe im Sudan

Bitte aktivieren Sie Javascript

Paramilitärische Einheiten im Sudan haben nach eigenen Angaben den Präsidentenpalast und den Flughafen in der Hauptstadt Khartum unter ihre Kontrolle gebracht. Das teilte die mit der Armee rivalisierende Gruppe Rapid Support Forces (RSF) mit, nachdem es am zuvor Schüsse und Explosionen in mehreren Teilen der Hauptstadt gegeben hatte.

Hintergrund ist ein Machtkampf zwischen der Armee und den Paramilitärs, die eigentlich in die Streitkräfte integriert werden sollten. Die RSF erklärten, Soldaten seien am Samstagmorgen in ihr Hauptquartier einmarschiert. Die Angaben beider Seiten konnten zunächst nicht unabhängig bestätigt werden.

Der US-Botschafter im Sudan, John Godfrey, bestätigte auf Twitter, dass in Khartum Schüsse und Kämpfe zu hören waren. Er warnte, dass eine Eskalation der Spannungen zwischen militärischen Einheiten »extrem gefährlich« sei. Die Botschaft rief ihr Personal und US-Bürger im Sudan auf, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen im Sudan, Volker Perthes, hat angesichts schwerer Gefechte in dem Land eine sofortige Einstellung der Kampfhandlungen gefordert. Beide Seiten müssten die Sicherheit des sudanesischen Volkes gewährleisten und auf weitere Gewalt verzichten, forderte er. Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell forderte ein sofortiges Ende der Gewalt. »Eine Eskalation wird die Situation nur weiter zuspitzen«, warnte er über Twitter.

Seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Omar al-Baschir im April 2019 hält das Militär unter der Führung von General Abdel Fattah al-Burhan die Macht im Land. Das Militär und das RSF unter Anführer Mohammed Hamdan Daglo hatten im Herbst 2021 gemeinsam erneut die Macht übernommen, in den vergangenen Monaten mehrten sich aber die Spannungen zwischen den beiden militärischen Anführern.

Der Streit verzögert den von Machthaber al-Burhan versprochenen Übergang zu einer zivilen Regierung. Bei einer Eskalation wurden gewaltsame Zusammenstöße befürchtet, die in einen Bürgerkrieg münden könnten.