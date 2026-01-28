»Kämpfe für meine Doktorarbeit« - Voigt klagt gegen Uni

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Vorwürfe kamen mitten in der heißen Phase des Wahlkampfes 2024 auf, nun gibt es eine Entscheidung: Die Technische Universität Chemnitz entzieht Thüringens Regierungschef Mario Voigt den Doktortitel. Der 48-Jährige will dagegen juristisch vorgehen und kritisiert das Verfahren. »Der wissenschaftliche Kern meiner Arbeit ist von den Vorwürfen nicht betroffen«, sagte der CDU-Politiker in einer Mitteilung. Die von der Fakultät beanstandeten Stellen bezögen sich auf 2,58 Prozent der Wörter seiner Arbeit. Die TU Chemnitz äußerte sich bislang nicht dazu und ließ Anfragen zunächst unbeantwortet.

Bekannter Politikwissenschaftler ist Doktorvater

Voigt promovierte im Jahr 2008 mit der - größtenteils in den USA erstellten - Doktorarbeit »Der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf. George W. Bush gegen John F. Kerry«. Doktorvater ist der Chemnitzer Politikwissenschaftler Eckhard Jesse, der für sein umstrittenes Bild des Hufeisens für Links- und Rechtsextremismus bekannt wurde. Zweitgutachter der Dissertation war der Jenaer Politologe Torsten Oppelland. Vorwürfe, dass Voigt in seiner Doktorarbeit unsauber gearbeitet haben soll, kamen im Sommer 2024 auf - kurz vor der Landtagswahl. Damals kursierte hinter vorgehaltener Hand die These, dass jemand Voigt damit bewusst schaden wollte. Für ihre Entscheidung ließ sich die TU Chemnitz viel Zeit - mehr als eineinhalb Jahre.

Kritik am Verfahren

Der Regierungschef monierte das Verfahren der TU. Diese habe 2024 einen externen Gutachter beauftragt, der im Februar zu dem Ergebnis gekommen sei, dass die Voraussetzungen für einen Entzug des akademischen Grades nicht gegeben seien. »Warum die Universität diesem Gutachten, das sie selbst beauftragt hat, nicht gefolgt ist, erschließt sich mir nicht«, sagte er in einer Pressekonferenz. Zudem habe sie das Gutachten nicht weiter verwendet, sondern nachträglich »neue Spielregeln für das Verfahren« formuliert und auf seine Arbeit angewendet. »Das ist, gelinde gesagt, ungewöhnlich und für mich auch nicht nachvollziehbar.«

Er habe vier Jahre lang an seiner Dissertation gearbeitet, sei im Weißen Haus gewesen und mehr als 30 Interviews geführt. »Ich habe meine Dissertation nach besten Wissen und Gewissen verfasst.« Seine Anwälte hätten ein 187 Seiten langes Gutachten vorgelegt, um die Vorwürfe auszuräumen. »Und deswegen kämpfe ich für meine Doktorarbeit.« Voigt kritisierte, dass weder er persönlich noch seine damals drei Doktorväter und -mütter angehört worden seien.

Höcke fordert Rücktritt

Laut der Anwälte von Voigt beziehen sich die Vorwürfe zu der Dissertation darauf, dass Voigt von ihm zitierte Quellen nicht im Original ausgewertet, sondern blind aus Sekundärliteratur übernommen haben soll. »Bemerkenswert ist dabei, dass die Vorwürfe überwiegend keine angeblich ungekennzeichneten Übernahmen (Plagiate) betreffen«, hieß es in der Mitteilung. Die Vorwürfe hätten vollständig widerlegt werden können. Es habe nachgewiesen werden können, dass Voigt seine Arbeit vollständig selbst verfasst habe, so seine Anwälte.

Der Koalitionspartner BSW reagierte mit Verständnis, dass sich Voigt juristisch wehrt. »Die Entscheidung der Universität wirft aus meiner Sicht durchaus Fragen auf. Da ist es für mich nachvollziehbar, dass der Ministerpräsident dies gerichtlich überprüfen lässt«, sagte die Landesvorsitzende des BSW, Finanzministerin Katja Wolf, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Es sei das gute Recht von Voigt, »dass er den Rechtsweg beschreitet und auf ein faires Verfahren vertraut«. Unabhängig davon arbeite die Landesregierung geschlossen weiter für Thüringen. »Die Menschen erwarten zu Recht, dass wir Probleme lösen.«

Ähnlich äußerte sich Thüringens Innenminister und SPD-Chef Georg Maier. »Wir sind jetzt aufgerufen, weiterzuarbeiten und konzentriert für Thüringen die Dinge voranzubringen.« Er habe keine genauere Kenntnis von der Entscheidung in Chemnitz, da es aber ein anderslautendes Gutachten gebe, sei es nachvollziehbar, dass sich Voigt dagegen wehre. Für die Koalition bedeute das aus seiner Sicht erst einmal nichts.

Die oppositionelle AfD-Fraktion forderte Voigts Rücktritt. Die Aberkennung des Doktortitels werfe ein grelles Licht auf das politische Selbstverständnis von Voigt. AfD-Fraktionschef Björn Höcke warf Voigt vor, sich den Titel erschlichen zu haben. Er habe zudem dem Freistaat Thüringen schweren Schaden zugefügt. »In der Geschichte Thüringens war ein politischer Rücktritt kaum je überfälliger als in diesem Fall«, so Höcke.

Linke kritisiert Mitteilung über Staatskanzlei

Die Thüringer Linke nannte es befremdlich, dass er seine persönliche Erklärung zu dem Thema über die Staatskanzlei verbreiten ließ. »Dies ist eine Entfremdung staatlicher Gelder, wenn mit öffentlichen Mitteln die Arbeit einer Privatperson und des CDU-Landesvorsitzenden gemacht wird«, teilten die Linke-Landesvorsitzenden Katja Maurer und Ralf Plötner mit.