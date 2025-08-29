Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Israel birgt Leichen zweier Geiseln im Gazastreifen

Bei ihrem Terrorüberfall haben die Hamas und andere Terroristen mehr als 250 Menschen verschleppt. Israels Armee birgt nun zwei Leichen.

Laut Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu haben israelische Einsatzkräfte in Gaza zwei Geisel-Leichen gefunden. (Archivbild) Foto: Julia Demaree Nikhinson/DPA
Israels Armee hat die Leichen zweier aus Israel entführter Menschen im Gazastreifen geborgen und nach Israel gebracht. Bei einem der Entführten handelt es sich um einen Israeli, der bereits am Tag des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 getötet worden ist, wie der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Angaben seines Büros mitteilte. Zur Identität der zweiten Person gab es zunächst keine Informationen. Die sterblichen Überreste würden identifiziert.

