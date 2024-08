Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den tödlichen Messerangriff von Solingen für sich beansprucht. Der Angreifer sei IS-Mitglied gewesen und habe die Attacke, bei der drei Menschen getötet und acht schwer verletzt wurden, aus »Rache für Muslime in Palästina und anderswo« verübt, hieß es in einer Mitteilung beim IS-Sprachrohr Amak.