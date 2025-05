Hamas: Mindestens 38 Tote in vergangenen 24 Stunden in Gaza

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mindestens 38 Menschen sind nach palästinensischen Angaben bei israelischen Angriffen im Gazastreifen innerhalb eines Tages getötet worden. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium meldete zudem 204 Verletzte in den vergangenen 24 Stunden. Das Ministerium unterscheidet nicht zwischen Kombattanten und Zivilisten. Die Angaben lassen sich derzeit nicht verifizieren.

In der Mitteilung des Ministeriums hieß es zudem, die aktuellen Zahlen umfassten nicht die Opfer, die in Krankenhäusern im Norden des Gebiets registriert worden seien. Der Zugang zu diesen sei derzeit zu schwierig.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs mit dem beispiellosen Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 sind nach palästinensischen Angaben mehr als 53.900 Menschen getötet worden. Mehr als 122.700 wurden demnach verletzt.

In den vergangenen Tagen waren aus dem Küstengebiet täglich Dutzende Tote gemeldet worden. Israels Militär hatte vor einer Woche eine neue Großoffensive im Gazastreifen gestartet. Seit einigen Tagen sind dort auch Bodentruppen im Einsatz. An Israels Vorgehen in dem abgeriegelten Küstengebiet gibt es international zunehmend Kritik – auch von engen Verbündeten.