Gerichtsmediziner: 15 Todesopfer in New Orleans

Der mutmaßliche Anschlag im beliebten Ausgehviertel French Quarter in New Orleans erschüttert die USA.

Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in New Orleans ist die Zahl der Todesopfer auf 15 gestiegen. Das berichten mehrere US-Medien unter Verweis auf Angaben des Gerichtsmediziners der Stadt, Dwight McKenna. Demnach könne die Zahl der Toten noch weiter steigen.

Es werde mehrere Tage dauern, alle Opfer zu obduzieren, teilte McKenna den Berichten zufolge mit. Ihre Namen würden erst veröffentlicht, wenn alle Autopsien abgeschlossen und die Angehörigen informiert seien. Die Gerichtsmedizin arbeite mit der lokalen Polizei, den Bundesermittlern vom FBI und dem Grenzschutz zusammen.

Täter wählte beliebtes Ausgehviertel für seine Attacke

In der US-Südstaatenmetropole war wenige Stunden nach Mitternacht am Neujahrsmorgen ein Mann mit einem Pick-up-Truck durch die Menge feiernder Passanten im beliebten Ausgehviertel French Quarter gerast. Laut Polizei gab es neben den zahlreichen Todesopfern auch 35 Verletzte. Der Täter lieferte sich demnach nach der Fahrt einen Schusswechsel mit Polizisten. Zwei von ihnen seien verletzt worden, der Täter sei bei dem Gefecht selbst ums Leben gekommen.

Am Mittag (Ortszeit) veröffentlichte das FBI dann Details zum möglichen Hintergrund des mutmaßlichen Anschlags: Demnach fanden Ermittler in dem Tatfahrzeug eine Flagge der Terrororganisation Islamischer Staat (IS), die schon mehrere Anschläge mit Fahrzeugen für sich reklamiert hat. In dem Pick-up-Truck seien auch Waffen gefunden worden. Außerdem seien in dem Fahrzeug und in dem Viertel mehrere verdächtige Funde gemacht worden, bei denen es sich um selbstgebaute Sprengsätze handeln könnte. Es werde derzeit geprüft, ob diese wirklich hätten gezündet werden können.

Laut FBI handelt es sich bei dem Täter namens Shamsud-Din J. um einen 42 Jahre alten US-Staatsbürger aus Texas. Nach möglichen Komplizen werde gesucht, hieß es.