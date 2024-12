FDP setzt bei Neuwahl auf Lindner und Veränderungswillen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Berlin (dpa) -Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat die Wahlkampagne der FDP mit der Forderung nach einem grundlegenden Kurswechsel in Deutschland eingeleitet. »Alles lässt sich ändern, auch unsere wirtschaftliche Lage können wir drehen«, sagte Lindner in Berlin bei der Vorstellung von Plakaten und zentralen Aussagen der Partei vor der am 23. Februar geplanten Bundestagsneuwahl.

Seine Partei wolle eine Wirtschaftswende. »Wir sehen uns als die politische Kraft der Veränderung«, sagte Lindner. Von Schwarz-Grün oder einer neuen großen Koalition gehe ein Weiter so aus. »Ohne Freie Demokraten gibt es keine Chance auf Veränderung«, sagte Lindner.

Der designierte Generalsekretär Marco Buschmann stellte Wahlplakate und Kernaussagen vor. Der Parteivorsitzende wird dort in Schwarzweiß gezeigt. »Alles geben. Auch für Deinen Job« und »Vater Staat ist nicht Dein Erziehungsberechtigter« heißt es.

Nach dem Aus der Ampel-Koalition mit SPD und Grünen dümpeln die Liberalen weiter bei Zustimmungswerten unter der Fünf-Prozent-Hürde und müssen damit um einen Wiedereinzug in den Bundestag bangen. Wirbel machen weiterhin Planungen für das Ende der Koalition, die im Dauerstreit um die Wirtschafts- und Finanzpolitik platzte.