Ex-Bankchef Carney will Kanadas neuer Premierminister werden

Der frühere Chef der Bank of England und der Bank of Canada, Mark Carney, will Kanadas neuer Premierminister werden. (Archivbild)

Der ehemalige Chef der britischen und kanadischen Zentralbanken, Mark Carney, hat seine Kandidatur für den Vorsitz der Liberalen Partei und damit für das Amt des Premierministers angekündigt. »Ich tue das, weil Kanada das beste Land der Welt ist«, sagte Carney am Donnerstag (Ortszeit) vor Unterstützern in Edmonton. »Aber es könnte noch besser sein«.

Der 59-Jährige würde den bisherigen Premierminister Justin Trudeau ablösen, der Anfang Januar nach mehr als neun Jahren im Amt seinen Rücktritt angekündigt hatte.

Carney war von 2013 bis 2020 Gouverneur der Bank of England. Zuvor war er von 2008 bis 2013 Chef der Bank of Canada. »Ich bin nicht der übliche Verdächtige, wenn es um Politik geht, aber dies ist nicht die Zeit für gewöhnliche Politik«, sagte er in Edmonton. Es sei nicht die Zeit für Berufspolitiker wie den Vorsitzenden der Konservativen Partei, Pierre Poilievre. In Umfragen führen nach kanadischen Medienangaben derzeit die Konservativen.

Medienberichten zufolge entscheiden die Liberalen am 9. März über den neuen Vorsitz ihrer Partei. Dann könnte Carney auch den Posten des Premierministers übernehmen - allerdings nur für wenige Wochen, bis das Parlament am 24. März wieder zusammentritt. Mit einem Misstrauensvotum könnte die Opposition dann eine vorgezogene Wahl erzwingen.