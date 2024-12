Entwicklungsministerin übergibt in Kiew Winterhilfe

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze ist zu einem neuen Besuch in der Ukraine eingetroffen. »Ich bin in die Ukraine gereist, um unser Winterpaket zu übergeben«, sagte die Ministerin bei ihrer Ankunft in der Hauptstadt Kiew. In den über 1.000 Tagen Krieg sei es Russlands Ziel, die Energieversorgung zu treffen, damit die Menschen in der Kälte in der Dunkelheit sitzen. »Deswegen haben wir hier noch einmal zusätzliche Mittel mobilisiert, die helfen, die Energieversorgung hier jetzt wieder aufzubauen«, sagte die SPD-Politikerin. Das sei überlebenswichtig bei den winterlichen Temperaturen.

»Ich will mir hier vor Ort ansehen, dass das Geld auch wirklich da ankommt, wo es benötigt wird«, betonte sie. Geplant sind bei dem Besuch Gespräche mit Vertretern der Regierung und der Zivilgesellschaft. Dazu will die Ministerin mehrere Wiederaufbauprojekte besichtigen.

Nach einem Besuch im Mai ist es bereits die zweite Reise von Schulze nach Kiew in diesem Jahr und die vierte in die Ukraine seit dem russischen Einmarsch vom Februar 2022.

Millionen für Energieanlagen

Die Ministerin besichtigte zudem ein Umspannwerk des Stromnetzbetreibers Ukrenergo (Ukrenerho) im Norden der Ukraine, das mehrfach von russischen Angriffen betroffen war. Dabei ließ sich Schulze unter anderem mit ausländischen Hilfsgeldern neu errichtete Schutzbauten vor russischen Drohnen- und Raketenangriffen zeigen.

»Ich versichere Ihnen, dass sich der Wiederaufbau zerstörter Anlagen lohnt und jeder Euro maximal effektiv verwendet wird«, betonte Ukrenergo-Chef Olexij Brecht bei dem Rundgang. Von internationalen Geldgebern habe das Staatsunternehmen mehr als 300 Millionen Euro für Wiederaufbau- und Schutzmaßnahmen erhalten.

Vor Ort übergab die Ministerin eines von sieben für die südukrainische Region Mykolajiw gekauften mobilen Blockheizkraftwerke. »Mit so einer mobilen Anlage hier, kann man sehr schnell dorthin fahren, wo eben Zerstörungen sind und wieder dafür sorgen, dass Wärme und Strom für die Menschen vorhanden sind«, sagte sie. Die Anlage mit einer Leistung von 600 Kilowatt wird mit Lastkraftwagen transportiert und mit Gas betrieben.

Den Gesamtumfang der Winterhilfe bezifferte Schulze auf 90 Millionen Euro. Damit könnten 2,6 Millionen Menschen mit Strom und Wärme versorgt werden. »Das merken wir hier in der Kälte. Es ist so zentral wichtig diese mobilen Einrichtungen zu haben«, unterstrich sie. Ziel sei es, den Ukrainern dabei zu helfen, ihre Widerstandskraft zu behalten.