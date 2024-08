Ehemann macht Harris bei Parteitag Liebeserklärung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Ehemann der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris, Doug Emhoff, hat mit einer öffentlichen Liebeserklärung für sie geworben. »Ich liebe dich so sehr und ich bin so stolz darauf, wie du dich für uns alle einsetzt«, sagte Emhoff beim Parteitag der Demokraten in Chicago. »Wann immer sie gebraucht wird, wie auch immer sie gebraucht wird, Kamala stellt sich der Situation.«

Das gelte auch jetzt, da das Land sie brauche. »Sie ist bereit zu führen, sie bringt sowohl Freude als auch Härte für diese Aufgabe mit, und sie wird eine großartige Präsidentin sein, auf die wir alle stolz sein werden«, rief Emhoff den Delegierten zu. Sie sei eine »fröhliche Kämpferin«.

»Sie läuft nie vor einem Kampf davon«, betonte der 59-Jährige und schob in Anspielung auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump nach, »sie weiß, dass die beste Art, mit einem Feigling umzugehen, darin besteht, ihn frontal anzugreifen.« Feiglinge seien schwach. »Und Kamala Harris kann Schwäche riechen.«

Emhoff erzählte davon, wie er die amtierende US-Vizepräsidentin kennengelernt hatte. Er habe ihr damals eine Sprachnachricht auf dem Telefon hinterlassen. Harris habe die Nachricht aufbewahrt und spiele sie ihm jedes Jahr zum Hochzeitstag vor. Das stehe ihm auch am kommenden Donnerstag bevor, an ihrem zehnten Hochzeitstag.

Am Donnerstagabend (Ortszeit), also in der deutschen Nacht zu Freitag, steht eine große Rede von Harris beim Parteitag in Chicago an.

Die 59-jährige Harris und Emhoff hatten sich erst spät im Leben kennengelernt. Eine Freundin arrangierte 2013 ein Blind Date der beiden in Kalifornien, wo sie damals lebten. Im Jahr darauf heirateten sie. Emhoff hat zwei erwachsene Kinder aus erster Ehe - Cole und Ella. Sie nennen Harris »Momala« und ihren Vater schlicht »Doug«. Das Verhältnis zwischen Emhoff und seiner Ex-Frau, wie auch das zwischen ihr und Harris, gilt als harmonisch.

Emhoff ist der erste Mann in der Geschichte des Landes, der die Rolle des Second Gentleman übernahm. Er ist auch der erste jüdische Vizepräsidenten-Partner in der US-Geschichte. Falls Harris es als erste Frau ins Präsidentenamt schaffen sollte, wäre er der erste First Gentleman Amerikas.