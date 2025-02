Drei Jahre Krieg: Ukraine betont Kampfwillen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach drei Jahren Kampf gegen die russischen Angreifer den Widerstand des Landes als heldenhaft gewürdigt. »Ich bin stolz auf die Ukraine«, teilte er bei Telegram mit. Zugleich gedachte er der Verteidiger, die im Kampf gefallen sind.

Verteidigungsminister Rustem Umjerow betonte zum dritten Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskrieges den Verteidigungswillen. Die Ukraine sei stärker geworden. »Ukrainische Soldaten kämpfen um jeden Meter unseres Landes«, schrieb er auf der Plattform X.

»Das ganze Land arbeitet für den Sieg«, sagte Umjerow. Die Ukraine habe der Welt ihre Stärke gezeigt. »Heute ist die Ukraine ein starker Schutzschild in Europa. Wir haben einen Feind gestoppt, der die gesamte demokratische Welt bedroht«, sagte Umjerow. Er rief den Westen auf, die Ukraine so lange zu unterstützen, bis der letzte russische Besatzer das Land verlassen habe. »Unser Sieg ist die Sicherheit für die ganze freie Welt.«

Ukraine: Verlässlicher Partner für die Nato

Der Minister erklärte, dass die Kampferfahrungen des Landes wertvoll für die Nato seien, »und unsere Verteidigungsindustrie ist ein verlässlicher Partner für die Allianz«. Das Land strebt eine Mitgliedschaft in dem Militärbündnis an, was Russland mit seinem Krieg verhindern will.

Der Kampf gehe weiter, sagte Umjerow. »Um zu gewinnen, brauchen wir entschlossene Aktionen unserer Verbündeten. Nur zusammen können wir unsere Grenzen wiederherstellen, unsere Gefangenen befreien und Russland dazu bringen, für seine Verbrechen zu bezahlen.«

Russland hatte den Krieg am 24. Februar 2022 in den frühen Morgenstunden begonnen. Einschließlich der bereits 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim kontrolliert Russland inzwischen etwa 20 Prozent des ukrainischen Gebiets. Die russische Armee ist weiter auf dem Vormarsch.