Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Inland

Bundestag beschließt Entlastung für Pendler und Gastronomie

Union und SPD arbeiten Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag ab – zum Vorteil von Restaurants, Pendlern und Ehrenamtlern. Doch ob die Steuerregeln wirklich kommen, ist noch offen.

Bundestag
Der Bundestag hat das Gesetz beschlossen, aber im Bundesrat gibt es Widerstand. Foto: Elisa Schu/DPA
Der Bundestag hat das Gesetz beschlossen, aber im Bundesrat gibt es Widerstand.
Foto: Elisa Schu/DPA

Der Bundestag hat steuerliche Entlastungen für Pendlerinnen und Pendler, Gastronomen und Ehrenamtler beschlossen. Unter anderem soll die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie von derzeit 19 auf 7 Prozent sinken. Die Pendlerpauschale für kurze Strecken soll steigen. Die Steuerpauschale für ehrenamtlich Engagierte soll angehoben werden. 

Ob die Maßnahmen auch den Bundesrat passieren, ist allerdings offen: Den Ländern entgehen dadurch Steuereinnahmen, sie fordern deshalb eine Kompensation vom Bund. Die Bundesregierung ist dazu aber nicht bereit.

© dpa-infocom, dpa:251204-930-378155/1