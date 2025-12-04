Bundestag beschließt Entlastung für Pendler und Gastronomie

Der Bundestag hat das Gesetz beschlossen, aber im Bundesrat gibt es Widerstand.

Der Bundestag hat steuerliche Entlastungen für Pendlerinnen und Pendler, Gastronomen und Ehrenamtler beschlossen. Unter anderem soll die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie von derzeit 19 auf 7 Prozent sinken. Die Pendlerpauschale für kurze Strecken soll steigen. Die Steuerpauschale für ehrenamtlich Engagierte soll angehoben werden.

Ob die Maßnahmen auch den Bundesrat passieren, ist allerdings offen: Den Ländern entgehen dadurch Steuereinnahmen, sie fordern deshalb eine Kompensation vom Bund. Die Bundesregierung ist dazu aber nicht bereit.