Berichte: Erneut heftige Luftangriffe auf Westen der Ukraine

Bitte aktivieren Sie Javascript

Russland hat Medienberichten zufolge in der Nacht erneut Regionen im Westen der Ukraine angegriffen. Orte weit ab der Frontlinie seien mit Drohnen und Raketen attackiert worden, schrieb »The Kyiv Independent«. Unter Berufung auf eigene Reporter hieß es, in den westlichen Städten Lwiw und Czernowitz seien Explosionen zu hören. Ebenso habe der öffentlich-rechtliche Sender Suspline eine Explosion in der Stadt Lutsk gemeldet. Wie »The Kyiv Independent« weiter berichtete, hatte die Luftwaffe vor ballistische Raketen und Drohnen aus Russland gewarnt, die Richtung Westen zielten. Unter Berufung auf Behördenangaben waren Drohnen in der Nacht auch im Anflug etwa auf die Regionen Ternopil und Wolhynien, so das Portal.

Die Nachrichtenagentur RBK-Ukraine meldete, dass in Wolhynien Luftalarm ausgelöst worden sei. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, in den Schutzräumen zu bleiben, wie es weiter hieß. In Lwiw sei infolge der Angriffe ein Feuer in einem Gebäude ausgebrochen, wie es unter Berufung auf den Bürgermeister hieß.

Unter Berufung auf die polnische Luftwaffe berichtete »The Kyiv Independent«, dass das Nachbarland Kampfflugzeuge zum Schutz seines eigenen Luftraums im Einsatz habe.