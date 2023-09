Bahnverkehr zwischen Hamburg und Berlin rollt wieder

Fahrgäste steigen an einem Fernverkehrsbahnsteig auf dem Hamburger Hauptbahnhof in einen Zug nach Köln ein.

Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag ist die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin wieder freigegeben. »Die Fernverkehrszüge fahren wieder in beide Richtungen«, sagte ein Bahnsprecher der dpa am Samstag. In Folge der langen Sperrungen könne es im Laufe des Tages jedoch noch zu einzelnen Verspätungen kommen.

In der Nacht zum Freitag waren der Polizei zufolge an drei Stellen im Hamburger Stadtgebiet Kabelschächte an Bahnstrecken in Brand gesetzt worden. Der Fernverkehr der Deutschen Bahn zwischen Hamburg und Berlin wurde schwer beeinträchtigt. Es fielen mehr als 30 Züge komplett oder teilweise aus. Das große Chaos an den Hauptbahnhöfen in Hamburg und Berlin blieb allerdings aus.

Auf der linken Plattform Indymedia tauchte ein Bekennerschreiben auf. Bundesverkehrsminister Volker Wissing forderte ein konsequentes Durchgreifen des Rechtsstaats. »Solche Anschläge sind eine Form von Terrorismus«, sagte der FDP-Politiker.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will die Bahntrassen besser schützen. Der »Bild am Sonntag« sagte die SPD-Politikerin: »Wer die Täter waren, wird mit Hochdruck ermittelt. Und klar ist nicht erst seit dieser Tat: Wir müssen unsere Bahn-Infrastruktur noch besser schützen. Daher verstärken wir die Videoüberwachung: Bis nächstes Jahr erhöhen wir die Zahl der Kameras an Bahnanlagen von 9000 auf 11.000.«