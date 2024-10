Armee: Bodenoffensive im Libanon ausgeweitet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die israelische Armee hat ihre Bodenoffensive im Libanon nach eigenen Angaben ausgeweitet. Eine vierte Division sei in das nördliche Nachbarland vorgerückt, um die dort eingesetzten Verbände gegen die islamistische Hisbollah-Miliz zu verstärken, teilte die Armee mit. Eine Division ist ein militärischer Großverband mit mehreren Brigaden und umfasst in der Regel mehrere Tausend Soldaten.

Die 146. Reservedivision sei seit Montag im westlichen Sektor des Südlibanons im Einsatz, hieß es. Zuvor waren weitere israelische Bezirke im westlichen Bereich der faktischen Grenze Israels zum Libanon zu geschlossenen militärischen Zonen erklärt worden. Die anderen drei israelischen Divisionen seien im mittleren und östlichen Sektor der Front im Einsatz, hieß es.

Die Hisbollah greift Israel seit einem Jahr mit Raketen und Granaten an - aus »Solidarität« mit der Hamas im Gazastreifen, wie sie sagt. Israel will die Miliz von der Grenze vertreiben, damit rund 60.000 evakuierte Israelis in ihre Häuser zurückkehren können.