Björn Höcke (AfD, l), Robert Sesselmann (AfD,M), Stephan Brandner (AfD, 3.v.l.) und Tino Chrupalla (AfD,2.v.r) stehen im Garten des Restaurants Frankenbaude in Sonneberg bei der AfD-Wahlparty.

Die AfD hat erstmals in Deutschland eine Landratswahl gewonnen. Ihr Kandidat Robert Sesselmann setzte sich im Thüringer Kreis Sonneberg in der Stichwahl gegen den amtierenden Landrat Jürgen Köpper von der CDU durch. Das teilte das Wahlamt am Abend mit.

Mehr dazu in Kürze.