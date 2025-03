AfD: Eilantrag in Karlsruhe noch am Montag

Die AfD will die geplanten Sondersitzungen des alten Bundestages zur Lockerung der Schuldenbremse vor Gericht verhindern. (Archivbild)

Die AfD-Fraktion will noch im Laufe des Tages eine sogenannte Organklage und einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht einreichen, um die geplanten Sondersitzungen des alten Bundestages zur Lockerung der Schuldenbremse zu verhindern. Das teilte die Fraktion mit. Einzelne Abgeordnete der AfD und die ehemalige AfD-Abgeordnete Joana Cotar hatten nach eigenen Angaben ebenfalls bereits Karlsruhe angerufen. Die Linke erwägt dies auch.

»Solche Entscheidungen darf nur der neue Bundestag treffen«

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) dürfte den alten Bundestag allenfalls und ausnahmsweise in besonders eilbedürftigen Notfällen zusammenrufen, »nicht aber, um derart weitreichende Entscheidungen wie mehrere hoch umstrittene Änderungen des Grundgesetzes zu beschließen«, argumentierte der Justiziar und Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Stephan Brandner. »Solche Entscheidungen kann und darf nur der neugewählte Bundestag treffen.«

Die AfD hatte Bas vor dem Wochenende ein anwaltliches Schreiben zugestellt, in dem sie aufgefordert wurde, die beiden für diesen Donnerstag und nächsten Dienstag geplanten Sondersitzungen abzusagen.

Bas hatte dies im ARD-Morgenmagazin zurückgewiesen. Ein Drittel der Abgeordneten könne nach Artikel 39 des Grundgesetzes eine Sondersitzung beantragen und die beiden Fraktionen von Union und SPD bildeten mehr als ein Drittel der Abgeordneten. Insofern sei sie zur Einberufung verpflichtet.

AfD sähe neuen Bundestag »entmachtet«

Die erste Sitzung des neuen Bundestages ist erst für den 25. März vorgesehen, bis dahin gilt der alte als arbeitsfähig und soll noch einmal zusammenkommen. Die AfD stellt juristisch in Frage, ob dieser aber noch die Legitimität hat, in einer so wichtigen Frage (Verfassungsänderung) Entscheidungen zu treffen, wenn die Wähler im neuen Parlament für ganz andere Mehrheiten gesorgt haben.

Der neue könne dann »am gigantischen Verschuldungsrahmen« nichts mehr ändern oder korrigierend eingreifen, »er wäre entmachtet«, hatte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Bernd Baumann, gesagt.