Up to date auf dem Klo - Mehrheit nutzt Handy auf Toilette

Stilles Örtchen? Mitnichten. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland lässt sich auch auf dem Klo vom Smartphone berieseln. Bei den 25- bis 34-Jährigen nutzen einer Yougov-Umfrage im Auftrag der Nachrichtenagentur dpa zufolge sogar mehr als 80 Prozent das Handy, wenn sie auf Toilette sitzen. Im Mittel sind es 54 Prozent der Erwachsenen, Männer mit 58 Prozent mehr als Frauen (49 Prozent).

Überwiegend wird dann in sozialen Netzwerken wie Instagram oder Tiktok gestöbert (53 Prozent der Befragten), zudem wird gern geschaut, was in der Welt so passiert ist (36 Prozent). 35 Prozent nutzen die Zeit auf dem Klo, um anderen Nachrichten zu schreiben, nahezu ebenso viele schauen sich Videos an (33 Prozent). Auch der Blick nach dem Wetter (27 Prozent) und Handyspiele (22 Prozent) sind beliebt. Jeder zehnte Befragte telefoniert gar auf dem Klo sitzend - und immerhin noch vier Prozent schauen, was sich in Dating-Apps so tut.

Auf das Dauerscrollen folgt nicht selten ein Schreck: Wie schnell die Zeit verfliegt, wenn man mit dem Handy auf Toilette sitzt, hat schon fast die Hälfte der Nutzer (48 Prozent) mal überrascht. Früher soll Menschen so mancher zündende Gedanke auf dem Klo gekommen sein. Heutzutage denkt nur etwa jeder Achte (12 Prozent) dort einfach mal nach oder plant seinen Tag. Zu Buch, Zeitung oder Comic greifen noch 9 Prozent aller Befragten, dem Radio lauschen 5 Prozent.

Und singen oder vor sich hin summen? Das machen auf dem Klo nur zwei von hundert Menschen, vor allem jüngere.