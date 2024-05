Polarlichter über Deutschland: Naturspektakel geht weiter

Farbenspiel: Polarlichter am Himmel über Bersenbrück in Niedersachsen.

Dank eines außergewöhnlich starken Sonnensturms waren in der Nacht auch über vielen Teilen Deutschlands farbenfrohe Polarlichter zu sehen. Wer das Naturphänomen verpasst hat, hat nun noch eine Chance: Der Wetterdienst sagt eine überwiegend sternenklare kommende Nacht voraus.

Normalerweise sind Polarlichter vor allem in nördlichen Regionen zu sehen. Nach Angaben von Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg hätten die Sichtungen dieses Mal aber in Europa südlich bis zu den Kanaren gereicht, wo das Phänomen - wenn nicht mit bloßem Auge sichtbar - so doch auf Fotos festgehalten werden konnte. »Insofern war das schon sehr, sehr ungewöhnlich«, so Liefke. Die letzten Polarlichter in dieser Stärke habe sie vor über 20 Jahren gesehen.

Farbspektakel an Deutschlands Nachthimmel

In der Nacht zu Samstag waren die Polarlichter unter anderem in Freiburg in Baden-Württemberg zu sehen. Auch in Sachsen-Anhalt ließ sich das Naturphänomen bestaunen, so etwa auf dem Brocken und am Stadtrand von Magdeburg.

In Hessen tauchten die Polarlichter den Himmel an dunklen Orten fernab von störender Straßenbeleuchtung in ein buntes Farbenmeer, beispielsweise im Taunus und in Hanau. Der größtenteils wolkenfreie Himmel und die mondlose Dunkelheit schufen fast ideale Voraussetzungen für die Beobachtung der nächtlichen Lichtershow.

In Bayern war das Spektakel unter anderem am Kochelsee (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) und am Wagenbrüchsee (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) zu sehen. Auch im Landkreis Märkisch-Oderland in Ostbrandenburg, in Teilen Berlins sowie in mehreren niedersächsischen und mehreren nordrhein-westfälischen Orten war der Blick auf die farbenfrohen Lichter möglich.

Meist sternenklarer Himmel in der kommenden Nacht

Wer die Polarlichter verpasst hat, könnte noch einmal eine Gelegenheit bekommen: Die kommende Nacht werde meist sternenklar verlaufen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. »Zumindest wettertechnisch steht der Beobachtung und dem Fotografieren von Polarlichtern nichts im Wege«, erklärte Markus Übel vom DWD. Nur über dem Osten gebe es ein paar Wolkenfelder, die Sicht auf mögliche Polarlichter versperren könnten. Ob man in Deutschland aber erneut Polarlichter sehen oder ablichten kann und wie intensiv sie werden könnten, hänge davon ab, wie stark der geomagnetische Sturm werde.

Tatsächlich vermeldete die US-Wetterbehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) in der Nacht von Freitag auf Samstag, dass das Spektakel noch nicht vorbei sei. »Es ist sehr wahrscheinlich, dass die geomagnetischen Stürme bis zum Wochenende anhalten werden, da mehrere zusätzliche koronale Massenauswürfe auf dem Weg in die äußere Atmosphäre der Erde sind«, so die NOAA.

Stärkster geomagnetischer Sturm seit 2003

Diese koronalen Massenauswürfe (CME) oder Sonnenstürme sind die Ursache für die seltenen Polarlichter. Die Stärke eines solchen Sturms wird laut Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in drei fünfstufigen Kategorien angegeben, von denen Kategorie G geomagnetische Effekte beschreibt.

Zum aktuellen Sonnensturm erklärte die NOAA in der Nacht zu Samstag, »G5-Konditionen« beobachtet zu haben. Diese höchste Stufe sei zuletzt bei den sogenannten »Halloween-Stürmen« im Oktober 2003 festgestellt worden, welche zu Stromausfällen in Schweden und zur Beschädigung von Transformatoren in Südafrika führten.

Für die Nacht prognostiziert die NOAA zunächst keine weiteren einen weiteren Sonnensturm in G5-Stärke. Laut Carolin Liefke würden indes G3 oder G4 ausreichen, um Polarlichter mit bloßem Auge bei guten Bedingungen auch bei uns wieder sehen zu können: »Ich würde mich in jedem Fall in der kommenden Nacht wieder auf die Lauer legen und werde das definitiv auch tun.«

Ein mit bloßem Auge sichtbarer Sonnenfleck als Ursprung

Ursprungsregion der Sonnenstürme ist den NOAA-Experten zufolge ein großer, komplexer Sonnenfleckcluster, der etwa 17-mal so groß wie der Durchmesser der Erde sei - dieser ist so groß, dass er laut Carolin Liefke mit bloßem Auge ohne Teleskop zu sehen ist. »Insbesondere in der vergangenen Woche war er sehr schön zu sehen gewesen und nun wandert er - da sich die Sonne um sich selbst dreht - an den Sonnenrand und verschwindet in den nächsten Tagen«, sagt Liefke. Wer noch einen Blick erhaschen wolle, sollte aber unbedingt einen Schutz wie zum Beispiel eine Sonnenfinsternisbrille nutzen.