Polarlichter über dem Norden und Osten

In einer klaren Nacht mit teils frostigen Temperaturen haben vielerorts Polarlichter für ein faszinierendes Schauspiel am Himmel gesorgt. Unter anderem im östlichen Brandenburg war auch der Komet »Lemmon« - im Fachjargon C/2025 A6 - am Nachthimmel über der Landschaft zu bestaunen.

»In der Nacht zum Sonntag waren Polarlichter gut zu sehen, weil es in vielen Regionen in Deutschland sehr klar war mit trockenen Luftmassen«, hieß es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Mehrere Medien veröffentlichten beeindruckende Fotos von Hobbyfotofragen vor allem aus Nord- und Ostdeutschland, die das Spektakel dokumentieren.

Auch in der Nacht zum Montag könnten erneut Polarlichter zu sehen sein - allerdings nur dort, wo es klar bleibt. Das könnte laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Nord- und Ostdeutschland der Fall sein. Im Westen ist es bewölkt.

Die bunten Himmelslichter können entstehen, wenn Massenauswürfe der Sonne, also riesige Wolken aus geladenen Teilchen, auf das Magnetfeld der Erde treffen.