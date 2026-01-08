Nasa: Weltraumspaziergang aus medizinischen Gründen abgesagt

Matthias Maurer (oben), deutscher ESA-Astronaut, und Raja Chari, US-amerikanischer NASA-Astronaut, arbeiteten 2022 während eines Außeneinsatzes an der Raumstation ISS. (Symbolbild)

Ein für heute geplanter Außeneinsatz von Astronauten der Internationalen Raumstation (ISS) ist verschoben worden. Grund seien medizinische Probleme bei einem der Astronauten, wie die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa in einem Blog mitteilte.

Das Problem sei am Mittwoch aufgetreten. Die Situation sei stabil. Nähere Informationen dazu wollte die Nasa aufgrund von Datenschutzrichtlinien nicht mitteilen. Sie wollte aber weitere Details zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben und zudem einen Ersatztermin veröffentlichen.