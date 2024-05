Aktuell Wirtschaft

Zinsbefürchtungen machen Dax zu schaffen

Nach seiner stabilen Vortagesverfassung hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dax verlor am Morgen 0,61 Prozent auf 18.572,32 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenverlust an.