Dax fällt - US-Schuldenstreit belastet

Der US-Schuldenstreit hat den Dax am Dienstag ausgebremst. Der deutsche Leitindex verabschiedete sich 0,44 Prozent tiefer mit 16.152,86 Punkten aus dem Handel. Damit entfernte er sich weiter von seinem am Freitag erreichten Rekordhoch von 16.331 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstag um 0,71 Prozent auf 27.388,16 Punkte bergab. In Europa gaben die Aktienkurse teils deutlicher nach: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss ein Prozent tiefer. Der US-Leitindex Dow Jones präsentierte sich zum europäischen Handelsende fast unbewegt.