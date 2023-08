Starke Börsen in Fernost bescheren Dax guten Wochenauftakt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die chinesische Regierung hatte die Stempelsteuer für den Aktienhandel erstmals seit 15 Jahren gesenkt, dies sorgte für gute Stimmung und bescherte den Handelsplätzen in China deutlichen Auftrieb. In Japan und Südkorea ging es zum Wochenbeginn mit den Aktien ebenfalls nach oben. Und auch an der New Yorker Börse an der Wall Street werden erneut festere Kurse erwartet. Zinssorgen gerieten zunächst wieder etwas in den Hintergrund, sind aber nicht vom Tisch.

Der Euro bewegte sich kaum und wurde zuletzt zu 1,0807 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0808 Dollar festgesetzt. Im Rentenhandel stieg die Umlaufrendite von 2,56 Prozent am Freitag auf 2,61 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,18 Prozent auf 123,86 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,11 Prozent auf 132,01 Punkte.