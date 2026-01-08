Samsung erwartet historischen Rekordgewinn

Bitte aktivieren Sie Javascript

Samsung Electronics prognostiziert in seinem aktuellen Geschäftsbericht einen historischen Rekordgewinn. So geht der südkoreanische Elektronikriese von einem Betriebsgewinn für das vierte Jahresquartal von rund 20 Billionen Won (umgerechnet rund 11,8 Milliarden Euro) aus. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stellt dies eine Verdreifachung des Gewinns dar - und den höchsten Wert, den Samsung in seiner Unternehmensgeschichte je für ein Geschäftsquartal erzielen konnte.

Der hohe Betriebsgewinn fußt vor allem auf dem derzeit anhaltenden Boom für künstliche Intelligenz, welcher die Nachfrage für leistungsstarke Computerchips rasant in die Höhe getrieben hat. Infolgedessen kommt es immer wieder zu Chip-Engpässen und dadurch resultierenden höheren Preisen. Samsung Electronics ist einer der führenden Produzenten für Computerchips weltweit.

Bei den Geschäftszahlen von Samsung Electronics handelt es sich nur um eine erste Schätzung. Genauere Zahlen wird der Konzern erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen, voraussichtlich am Monatsende.