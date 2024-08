Piloten weiten Discover-Streik auf Frachter aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) weitet ihren Streik beim Lufthansa-Ferienflieger Discover am dritten Tag aus. Am Donnerstag sollten von 18.00 bis 24.00 Uhr auch die Piloten ihre Arbeit niederlegen, die Frachtflüge der Lufthansa Cityline erledigen. Es handele sich um einen Solidaritäts-Streik, teilt die Gewerkschaft in Frankfurt mit.

Bestreikt wird die Flotte von drei Frachtflugzeugen des Typs Airbus A321. Im Streikzeitraum sind laut VC drei Umläufe mit insgesamt acht Flügen geplant. Ob die Flüge ausfallen, steht noch nicht fest, da das Unternehmen beispielsweise Piloten aus dem Management als Ersatz einsetzen könnte.

Der eigentliche Streik bei der Discover führt auch am dritten Tag nur zu vereinzelten Ausfällen. Laut Unternehmen musste erneut nur ein Langstreckenflug und einige Europaverbindungen gestrichen werden. Drei Kurzstrecken seien erneut von Partner-Airlines übernommen worden.

Scharfe Kritik am Arbeitskampf

Mit den viertägigen Streiks wollen die im Lufthansa-Konzern verwurzelten Spartengewerkschaften Ufo und VC eigene Tarifverträge durchsetzen, nachdem das Management sich mit der Konkurrenz von Verdi auf ein Vertragswerk geeinigt hat. Verdi repräsentiere nur wenige Piloten und Flugbegleiter im Unternehmen, heißt es bei Ufo und VC zur Begründung. Der 2021 gegründete Ferienflieger Discover Airlines hat bislang 27 Maschinen, mit denen er Urlaubsziele in Europa und Übersee anfliegt. An Bord arbeiten rund 1.900 Menschen.