Nächster Dax-Rekord in Notenbank-Woche

Bitte aktivieren Sie Javascript

Aus dem Handel ging der Dax 0,21 Prozent höher bei 16.794,43 Punkten. Sein Jahresplus hat er damit auf 20,6 Prozent ausgebaut. Ihm winkt die beste Jahresbilanz seit dem Vor-Corona-Jahr 2019. Der MDax, der 2023 nur auf ein Plus von etwa sechs Prozent kommt, hinkte am Montag hinterher. Mit einem Abschlag von 0,26 Prozent auf 26.622,25 Zähler konnte er sich dem Umfeld nicht anschließen.

Die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen galten weiter als Börsentreiber. Laut Marktbeobachter Craig Erlam vom Broker Oanda werden in den kommenden Tagen die Weichen dafür gestellt, wie das Jahr zu Ende geht und das kommende beginnt. Dem Experten zufolge richten sich die Blicke auf Zinsentscheide, darunter vor allem jener der US-Notenbank Fed am Mittwoch mit erhofften Aussagen zum geldpolitischen Kurs. Dafür von Bedeutung sind am Dienstag bereits die jüngsten US-Verbraucherpreisdaten.

Unternehmensseitig stand der Wirkstoffforscher Morphosys im Fokus. Die Aktien brannten nach neuen Studiendetails zum Hoffnungsträger-Medikament Pelabresib erneut ein Kursfeuerwerk ab. Ein Kurssprung um fast 35 Prozent reichte für den höchsten Stand seit Januar 2022.

Im Dax zeigten sich Werte bewegt, die 2023 die bislang größten Verlierer sind. Die Schere ging aber auseinander: Im Gesundheitsbereich ging die Erholung bei Sartorius als Dax-Spitzenreiter um 2,9 Prozent weiter.

Anders sah es bei Bayer, Siemens Energy und Zalando mit Einbußen zwischen 1,3 und 2,5 Prozent aus: Diese drei Aktien haben in diesem Jahr bislang mehr als ein Drittel an Wert verloren. Am Markt hieß es, professionelle Investoren trennten sich verstärkt von den Verlierern, um sie in der Jahresbilanz nicht in ihren Portfolios ausweisen zu müssen.

Außerhalb der wichtigen Indizes waren Uniper-Papiere mit einem Anstieg um 12,5 Prozent stark gefragt. Am Freitag nach Börsenschluss hatte der verstaatlichte Energiekonzern erklärt, ab 2024 zumindest theoretisch wieder eine Dividende ausschütten zu können. Damit würde das Unternehmen wieder attraktiver für künftige Investoren. Eine außerordentliche Hauptversammlung hatte die dazu nötigen Kapitalmaßnahmen beschlossen.

Der Euro wurde mit 1,0746 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zwischenzeitlich auf 1,0757 (Freitag: 1,0777) Dollar festgesetzt.

Auf dem Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,25 Prozent auf 2,28 Prozent. Der Rentenindex Rex legte um 0,02 Prozent auf 126,51 Punkte zu. Für den Bund-Future ging es knapp um 0,05 Prozent auf 134,60 Punkte nach unten.