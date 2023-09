Aktuell Wirtschaft

Leichte Verluste am deutschen Aktienmarkt

Am deutschen Aktienmarkt hat sich die jüngste Talfahrt am Mittwoch deutlich verlangsamt. Die wichtigsten Indizes gaben bis zum Mittag nur leicht nach. Der Leitindex Dax verlor 0,11 Prozent auf 15.239,22 Punkte. Am Montag und Dienstag hatte das Börsenbarometer knapp 2 Prozent eingebüßt. Der MDax der mittelgroßen Werte fiel am Mittwoch um 0,03 Prozent auf 25.667,51 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg nach einem verhaltenen Start um 0,25 Prozent.