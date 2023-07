Aktuell Wirtschaft

Dax zurück über 16.000 Punkte - Niedrige US-Inflation

Die US-Verbraucherpreise haben am Mittwoch die Erholung am deutschen Aktienmarkt befeuert. Die Inflation in den Vereinigten Staaten hatte sich im Juni unerwartet stark abgeschwächt. Das wirkte als Kaufanreiz für Investoren. Der Dax sprang zurück über die Marke von 16.000 Punkten. Er schloss mit plus 1,47 Prozent auf 16.023,00 Zählern. Der MDax der mittelgroßen Titel ging mit einem Aufschlag von 2,32 Prozent auf 27.951,82 Zähler aus dem Handel.