Aktuell Wirtschaft

Dax zu Wochenbeginn kaum verändert - Rekord bleibt in Sicht

Nach einer sehr starken Woche ist der Dax zunächst an sein Rekordhoch nicht herangekommen. Im frühen Handel notierte der Leitindex prozentual kaum verändert bei 18.768,82 Punkten. Der am Freitag erreichte Höchststand bei gut 18.845 Punkten bleibt in Sicht.