Dax zeigt sich gelähmt

Der Dax zeigt sich am Donnerstag nach seinem tags zuvor erreichten Tief seit März weiter gelähmt. Der Leitindex setzte die Erholung vom Vortag nach dem Fall unter die 15.000-Punkte-Marke nicht fort. Er pendelte um die Gewinnschwelle. Am Nachmittag lag er mit 0,05 Prozent im Plus bei 15.106,97 Punkten. Der MDax stieg um 0,03 Prozent auf 25.287,60 Punkte. Der EuroStoxx legte am Donnerstag um 0,2 Prozent zu.