Dax zögert mit einer Erholung

Der MDax, der am Mittwoch auf Jahressicht kurz ins Minus abgetaucht war, erholte sich unterdessen weiter. Mit einem Anstieg um 0,23 Prozent auf 25.340,23 Punkte hat er nun wieder ein leichtes Plus in der Jahresbilanz. Der EuroStoxx stagnierte am Donnerstag in etwa auf Vortagsniveau. Mit der positiven Ausnahme Japan hatte es zuvor an den asiatischen Börsen überschaubare Gewinne gegeben.

Anleger warten auf frische Impulse von der New Yorker Börse an der Wall Street. Am Vortag hatten überraschend schwache Daten vom US-Jobdienstleister ADP dort als Beruhigungspille gewirkt, weil sie die zuletzt belastende Zinsangst etwas dämpften und eine Rally der Anleiherenditen zunächst aussetzte. In den Mittelpunkt rückt der am Freitag erwartete offizielle US-Arbeitsmarktbericht.

Einzelwerte

Auf Unternehmensseite war über Nacht nachrichtlich wieder etwas mehr los als zuletzt: Allen voran fielen die Aktien von SMA Solar mit einem Kurssprung um fast 15 Prozent positiv auf. Der Wechselrichterhersteller profitiert weiter vom Boom bei Solaranlagen und hob dank guter Geschäfte im dritten Quartal erneut seinen Ausblick für das Gesamtjahr an.

Ein Plus von fast acht Prozent verbuchten außerdem die Aktien von Redcare Pharmacy. Die Online-Apotheke hat im dritten Quartal auch wegen einer Übernahme deutlich zugelegt.

Zahlen gab es auch noch von Gerresheimer, die nach einem noch viel tieferen Start zuletzt mit einem Minus von 1,9 Prozent quittiert wurden. Beim Verpackungshersteller haben sich die Geschäfte im dritten Quartal noch stärker abgeschwächt als erwartet. Zudem gab der Leasingspezialist Grenke Zahlen bekannt, hier ging es im SDax um 2,5 Prozent nach oben.

Um 0,9 Prozent stiegen die Krones-Aktien: Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen wird ab Montag wieder in die Dax-Familie aufgenommen. Er nimmt im SDax nach der Übernahme durch den Finanzinvestor EQT den Platz des Softwareanbieters Suse ein. Krones war erst Mitte September wegen Verstoßes gegen die Regeln des Indexanbieters aus dem MDax geflogen.