Der MDax, der am Vortag auf Jahressicht kurz ins Minus abgetaucht war, erholte sich auch nicht weiter. Mit einem Abschlag von 0,22 Prozent auf 25.225,04 Punkte behauptet er in der Jahresbilanz aber zumindest wieder ein leichtes Plus. Der EuroStoxx gab am Donnerstag um 0,1 Prozent nach. Auch an den US-Börsen werden wieder moderate Abschläge erwartet.