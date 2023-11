Aktuell Wirtschaft

Dax weitet Gewinne aus

Mit der Hoffnung auf eine Entspannung der Geldpolitik sind die Anleger zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt weiter in Kauflaune. Der Leitindex Dax verbuchte in der ersten Handelsstunde ein Plus von 0,44 Prozent auf 15.683,84 Punkte. Erfreuliche Inflationsdaten aus den USA hatten ihm am Vortag ein Plus von 1,76 Prozent beschert.