Dax weiter erholt auf Rekordkurs

Die anhaltende Kurserholung hat den Dax am Dienstag einen Schritt weiter in Richtung seines Rekordhochs gebracht. Der deutsche Leitindex beendete einen weiteren Berichtssaison-Tag 1,40 Prozent im Plus mit 18.430,05 Punkten. Es war der dritte Gewinntag in Folge.