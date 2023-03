Aktuell Wirtschaft

Dax vor Zinsentscheidung in USA robust

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Mittwoch weiter stabil gezeigt. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend deutscher Zeit legte der Leitindex Dax um 0,39 Prozent auf 15.255,05 Punkte zu. In der Breite blieben Anleger aber vorsichtig. So ging es für den MDax um 0,46 Prozent auf 26.894,29 Zähler bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,3 Prozent zu. In New York starteten die Börsen kaum verändert in den Handel.