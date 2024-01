Aktuell Wirtschaft

Dax unternimmt Stabilisierungsversuch

Der Dax hat am Donnerstag seine Talfahrt unterbrochen. Nach drei Tagen mit teils deutlichen Kursverlusten konnte sich der deutsche Leitindex in den ersten Handelsminuten mit plus 0,03 Prozent bei 16.436,18 Punkten etwas stabilisieren.