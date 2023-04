Aktuell Wirtschaft

Dax tritt auf der Stelle

Am deutschen Aktienmarkt ist auch am letzten Börsentag der Woche die Luft raus. Der Dax gab am Freitagmittag um 0,13 Prozent auf 15.775 Punkte leicht nach. Auf Wochensicht steht für den deutschen Leitindex ein moderates Minus zu Buche. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verlor 0,57 Prozent auf 27.589,62 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 lag dagegen leicht im Plus.