Aktuell Wirtschaft

Dax steigt weiter Richtung Rekordhoch

Unterstützt von weiteren Rekorden an den US-Börsen sind am Donnerstag auch die Kurse am deutschen Aktienmarkt gestiegen. Der Dax gewann in den ersten Handelsminuten 0,23 Prozent auf 16.781 Punkte. Sein Rekordhoch hatte er Mitte Dezember bei etwas über 17. 000 Punkten erreicht. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Morgen um 0,15 Prozent auf 27.198 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,29 Prozent auf 4541 Punkte zu.