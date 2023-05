Aktuell Wirtschaft

Dax stabil knapp unter 16.000 Punkten

Nach einer Rally am Freitag hat sich der Dax zu Wochenbeginn weiter dicht an der Marke von 16.000 Punkten gehalten. Der deutsche Leitindex legte bis zum Nachmittag um 0,20 Prozent auf 15.993,49 Punkte zu. Am Freitag war er um knapp anderthalb Prozent gestiegen.